У Китаї стався спалах "Омікрон": влада тестує все місто

У Тяньцзін коронавірусом захворіли 20 дітей і дорослих. З них штам "Омікрон" підтвердили у двох осіб.

Чиновники заявили, що вірус поширюється і почали тестувати на коронавірус 14 мільйонів жителів міста. Також закрили кілька станцій метро на двох лініях, щоб спробувати запобігти подальшому поширенню вірусу.