У Китаї стався спалах "Омікрон": влада тестує все місто

У китайському місті Тяньцзін стався спалах коронавірусу "Омікрон". Влада почала тестувати на COVID-19 всіх жителів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У Тяньцзін коронавірусом захворіли 20 дітей і дорослих. З них штам "Омікрон" підтвердили у двох осіб.
Чиновники заявили, що вірус поширюється і почали тестувати на коронавірус 14 мільйонів жителів міста. Також закрили кілька станцій метро на двох лініях, щоб спробувати запобігти подальшому поширенню вірусу.
Нагадаємо, що у Китаї очікують зростання захворюваності коронавірусом під час Олімпіади. Там заявили, що вірус завезуть іноземці.