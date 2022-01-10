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У Китаї стався спалах "Омікрон": влада тестує все місто

Автор: Наталья Скороход

У китайському місті Тяньцзін стався спалах коронавірусу "Омікрон". Влада почала тестувати на COVID-19 всіх жителів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У Тяньцзін коронавірусом захворіли 20 дітей і дорослих. З них штам "Омікрон" підтвердили у двох осіб.

Чиновники заявили, що вірус поширюється і почали тестувати на коронавірус 14 мільйонів жителів міста. Також закрили кілька станцій метро на двох лініях, щоб спробувати запобігти подальшому поширенню вірусу.

Нагадаємо, що у Китаї очікують зростання захворюваності коронавірусом під час Олімпіади. Там заявили, що вірус завезуть іноземці.

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