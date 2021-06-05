ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Китае вакцину Sinovac одобрили для детей: можно использовать с трех лет

Новина українською →
Китай, Суббота 05 июня 2021 06:30
В Китае вакцину Sinovac одобрили для детей: можно использовать с трех лет Фото: вакцину Sinovac разрешили использовать для детей в Китае (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков. Об этом заявил председатель правления компании Инь Вэйдун.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Инь Вэйдун, Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech для людей от трех до 17 лет. При этом от властей Китая будет зависеть, когда молодым китайцам предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас там прививки делают людям до 18 лет.

Инь сообщил, что несовершеннолетние люди имеют все же более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми. Однако предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызывать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.

Кроме того, Sinovac также завершил клиническое испытание фазы II, в котором участникам вводили третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз за полмесяца.

В то же время Инь предупредил, что Sinovac все еще необходимо завершить долгосрочное наблюдение за продолжительностью антител, прежде чем он сможет дать рекомендации властям о том, когда следует вводить третью дозу вакцины.

Напомним, людям, привитым вакциной Sinovac будут выдавать международный сертификат о вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что эффективность этой вакцины была доказана в Бразилии. Там целому городу удалось побороть коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19