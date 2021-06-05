В Китае вакцину Sinovac одобрили для детей: можно использовать с трех лет

В Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков. Об этом заявил председатель правления компании Инь Вэйдун.

По словам Инь Вэйдун, Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech для людей от трех до 17 лет. При этом от властей Китая будет зависеть, когда молодым китайцам предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас там прививки делают людям до 18 лет.

Инь сообщил, что несовершеннолетние люди имеют все же более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми. Однако предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызывать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.

Кроме того, Sinovac также завершил клиническое испытание фазы II, в котором участникам вводили третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз за полмесяца.