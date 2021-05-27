UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Китае заявили, что расследование по COVID-19 политизировано

Автор: Наталья Скороход

В Китае заявили, что расследование по происхождению COVID-19 политизировано. Об этом заявило посольство Китая в США после того, как президент США Джо Байден поручил разведке изучение этого вопроса.

Об этом сообщает Reuters.

В посольстве считают, что политизация происхождения COVID-19 затруднит дальнейшие расследования и подорвет глобальные усилия по сдерживанию пандемии.

Также посольство Китая в Вашингтоне заявило, что "некоторые политические силы зациклены на политических манипуляциях и игре в поиске виновных".

Там отметили, что поддерживают всестороннее исследование всех ранних случаев COVID-19, обнаруженных во всем мире, и тщательное расследование некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру.

Китай также продолжает указывать на возможность того, что COVID-19 возник в другой стране и проник через зараженные замороженные продукты или через торговые сети дикими животными в Юго-Восточной Азии.

Напомним, президент США Джо Байден поручил разведкам более тщательно исследовать вопрос о происхождении коронавируса. Есть два сценария происхождения COVID-19 и США хотят докопаться до истины.

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США также заговорили о происхождении коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус