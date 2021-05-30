В Китае жителей мегаполиса закрыли на карантин: вирус больше не под контролем

Гуанчжоу - это крупный деловой и промышленный центр с населением 15 миллионов человек. Власти города сообщили о 20 новых случаях заражения за последнюю неделю. И хоть цифра невелика, такая ситуация с коронавирусом встревожила китайские власти. Они приняли решение закрыть крупный район на карантин, где были обнаружены случаи болезни.

В субботу жителям пяти улиц района Ливань в центре города Гуанчжоу приказали оставаться дома. Также б