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В Китае жителей мегаполиса закрыли на карантин: вирус больше не под контролем

Автор: Наталья Скороход

В Китае город Гуанчжоу закрыли на карантин. Новые случаи коронавируса встревожили китайские власти, которые считали, что COVID-19 у них под контролем.

Об этом сообщает Associated Press.

Гуанчжоу - это крупный деловой и промышленный центр с населением 15 миллионов человек. Власти города сообщили о 20 новых случаях заражения за последнюю неделю. И хоть цифра невелика, такая ситуация с коронавирусом встревожила китайские власти. Они приняли решение закрыть крупный район на карантин, где были обнаружены случаи болезни.

В субботу жителям пяти улиц района Ливань в центре города Гуанчжоу приказали оставаться дома. Также б

Напомним, коронавирус парализовал больницы мегаполиса в Японии. Врачи просят не проводить Олимпийские игры из-за того, что заболевших стало больше.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме обнаружили новый коронавирус. Считается, что он представляет собой смесь штаммов из Индии и Британии.

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