У Китаї жителів мегаполісу закрили на карантин: вірус більше не під контролем

Гуанчжоу - це великий діловий і промисловий центр з населенням 15 мільйонів осіб. Влада міста повідомила про 20 нових випадків зараження за останній тиждень. І хоч цифра невелика, така ситуація з коронавірусом стривожила китайську владу. Вони прийняли рішення закрити великий район на карантин, де були виявлені випадки хвороби.

У суботу жителям п'яти вулиць району Лівань в центрі міста Гуанчжоу наказали залишатися вдома. Також закриті