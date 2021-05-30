У Китаї жителів мегаполісу закрили на карантин: вірус більше не під контролем

У Китаї місто Гуанчжоу закрили на карантин. Нові випадки коронавірусу стривожили китайську владу, яка вважала, що COVID-19 в них під контролем.
Про це повідомляє Associated Press.
Гуанчжоу - це великий діловий і промисловий центр з населенням 15 мільйонів осіб. Влада міста повідомила про 20 нових випадків зараження за останній тиждень. І хоч цифра невелика, така ситуація з коронавірусом стривожила китайську владу. Вони прийняли рішення закрити великий район на карантин, де були виявлені випадки хвороби.
У суботу жителям п'яти вулиць району Лівань в центрі міста Гуанчжоу наказали залишатися вдома. Також закриті
Нагадаємо, коронавірус паралізував лікарні мегаполісу в Японії. Лікарі просять не проводити Олімпійські ігри через те, що хворих стало більше.
Раніше повідомлялося, що у В'єтнамі виявили новий коронавірус. Вважається, що він є сумішшю штамів з Індії та Британії.