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Китай призвал построить "Великую стену иммунитета'' против коронавируса

Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал международное сообщество построить "Великую стену иммунитета" для борьбы с пандемией COVID-19. Страна является одним из главных поставщиков вакцин в развивающиеся страны.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Самым неотложным приоритетом является ускорение строительства "Великой стены иммунитета" для отражения вируса, преодоления политической дискриминации и осуществления международного сотрудничества в борьбе с пандемией", - сказал Ван И на Всемирном форуме мира, проходившем в университете Цинхуа в китайской столице

Китай, где коронавирус впервые появился в городе Ухань в конце 2019 года, поставил более 480 миллионов доз вакцины другим странам.

Ван И сказал, что продолжит работу над улучшением доступности вакцин в развивающихся странах. На сегодняшний день Китае было введено 1,28 миллиарда доз вакцины.

Напомним, по данным Associated Press, 22 июня Украина присоединилась к заявлению более 40 стран о нарушении прав уйгуров в Китае, но из-за угрозы прекращения поставок вакцин отозвала свою подпись.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе о якобы шантаже на поставках вакцин от COVID из Китая видна "не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга".

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