Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, - AP

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, который был подписан в Женеве. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса.

Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве. В документе страны призывают Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян, чтобы расследовать нарушения прав человека в Китае. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в этом регионе.

Однако, по информации издания, Украине пришлось отозвать свою подпись из-за угроз Китая.

"В четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцины от COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран", - пишет издание.