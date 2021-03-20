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Китай создал препарат для COVID-вакцинации в три этапа

Автор: Анастасия Рокитна

Китайская компания Zhifei Longkema совместно с Китайской академией наук создала первую в КНР рекомбинантную белковую вакцину от коронавируса. Она рассчитана на три прививки.

Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

Производственные мощности Zhifei позволяют ей выпускать до 300 млн доз в год. Таким образом, предприятие способно ежегодно обеспечить вакцинацию 100 млн человек. Серию прививок следует делать с интервалами в один месяц.

Как сообщила газета, с 17 марта этот препарат был одобрен властями для экстренного применения. Помимо него в Китае созданы еще четыре вакцины: три инактивированные и одна аденовирусная. Они предназначены для вакцинации в один или два этапа.

Ранее сообщалось, что Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID.

Напомним, Украина одобрила вакцину китайской компании Sinovac. Также вакцина одобрена для применения в Турции, Венгрии, Сербии, Аргентине, Венесуэле и других странах.

Партия вакцины Sinovac прибудет в Украину до конца марта 2021 года. Первые поставки будут насчитывать 700 тысяч доз.

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