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Китай створив препарат для COVID-вакцинації в три етапи

Автор: Анастасія Рокитна

Китайська компанія Zhifei Longkema спільно з Китайською академією наук створила першу в КНР рекомбінантну білкову вакцину від коронавірусу. Вона розрахована на три щеплення.

Про це повідомила газета "Женьмінь жибао".

Виробничі потужності Zhifei дозволяють їй випускати до 300 млн доз на рік. Таким чином, підприємство здатне щорічно забезпечити вакцинацію 100 млн осіб. Серію щеплень слід робити з інтервалами в один місяць.

Як повідомила газета, з 17 березня цей препарат був схвалений владою для екстреного застосування. Крім нього в Китаї створено ще чотири вакцини: три інактивовані і одна аденовірусна. Вони призначені для вакцинації в один або два етапи.

Раніше повідомлялося, що Китай спростить в'їзд для іноземців, щеплених його вакцинами від COVID.

Нагадаємо, Україна схвалила вакцину китайської компанії Sinovac. Також вакцина схвалена для застосування в Туреччині, Угорщині, Сербії, Аргентині, Венесуелі та інших країнах.

Партія вакцини Sinovac прибуде в Україну до кінця березня 2021 року. Перші поставки будуть нараховувати 700 тисяч доз.

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