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Китай заявил, что обеспечит вакцинами спортсменов перед Олимпийскими играми-2021

Новина українською → Среда 31 марта 2021 05:50
Китай заявил, что обеспечит вакцинами спортсменов перед Олимпийскими играми-2021 Фото: Олимпийские игры (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Китай предоставляет помощь в виде вакцины 80 странам и трем международным организациям. Также китайская сторона готова обеспечить вакцинами спортсменов, готовящихся к участию в Олимпийских играх в Японии в 2021 году.

Об этом сообщает "Синьхуа".

По словам представителя МИД Китая Хуа Чуньин, Китай присоединился к инициативе COVAX и взяла на себя обязательство предоставить первые 10 млн доз вакцины для потребностей развивающихся стран.

Китай также откликнулся на призыв ООН безвозмездно передать вакцины миротворцам со всего мира.

"Мы также готовы сотрудничать с Международным олимпийским комитетом в обеспечении вакцинами спортсменов, готовящихся к участию в Олимпийских играх", - заявила она.

Отмечается, что по статистике, в настоящее время 60% мирового запаса вакцин приходится на богатые страны, в которых проживает около 16% мирового населения.

Ранее сообщалось, что Токио просит иностранные правительства ограничить количество персонала, сопровождающего высокопоставленных лиц, которые прибудут в Японию на Олимпийские игры в 2021 году.

Напомним, оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей.

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