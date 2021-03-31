ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай заявив, що забезпечить вакцинами спортсменів перед Олімпійськими іграми-2021

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 05:50
Китай заявив, що забезпечить вакцинами спортсменів перед Олімпійськими іграми-2021 Фото: Олімпійські ігри (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Китай надає допомогу у вигляді вакцини 80 країнах і трьом міжнародним організаціям. Також китайська сторона готова забезпечити вакцинами спортсменів, які готуються до участі в Олімпійських іграх в Японії в 2021 році.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

За словами представника МЗС Китаю Хуа Чуньин, Китай приєднався до ініціативи COVAX і взяв на себе зобов'язання надати перші 10 млн доз вакцини для потреб країн.

Китай також відгукнувся на заклик ООН безоплатно передати вакцини миротворцям зі всього світу.

"Ми також готові співпрацювати з Міжнародним олімпійським комітетом у забезпеченні вакцинами спортсменів, які готуються до участі в Олімпійських іграх", - заявила вона.

Наголошується, що за статистикою, в даний час 60% світового запасу вакцин припадає на багаті країни, в яких проживає близько 16% світового населення.

Раніше повідомлялося, що Токіо просить іноземні уряду обмежити кількість персоналу, що супроводжує високопоставлених осіб, які прибудуть в Японію на Олімпійські ігри в 2021 році.

Нагадаємо, оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо офіційно вирішив провести ігри без участі зарубіжних глядачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Олімпіада Китай Вакцина
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19