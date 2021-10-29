Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухане, - отчет разведки США

Американская разведка обнародовала свой рассекреченный отчет о расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2 . Разведка считает, что Китай не знал о новом вирусе, пока в Ухане не произошла вспышка COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный отчет .

"Китайские чиновники не знали о существовании коронавируса до того, как произошла первая вспышка", - говорится в отчете.

По мнению разведки, для того, чтобы установить происхождение коронавируса, нужно сотрудничество со стороны Китая. Однако, как отмечает разведсообщество, китайские власти "продолжает мешать глобальному расследованию", не делится информацией и обвиняет в распространении коронавируса другие страны, в частности США.