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Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухане, - отчет разведки США

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США, Пятница 29 октября 2021 23:17
Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухане, - отчет разведки США Фото: Китай не знал о новом коронавирусе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская разведка обнародовала свой рассекреченный отчет о расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Разведка считает, что Китай не знал о новом вирусе, пока в Ухане не произошла вспышка COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный отчет.

"Китайские чиновники не знали о существовании коронавируса до того, как произошла первая вспышка", - говорится в отчете.

По мнению разведки, для того, чтобы установить происхождение коронавируса, нужно сотрудничество со стороны Китая. Однако, как отмечает разведсообщество, китайские власти "продолжает мешать глобальному расследованию", не делится информацией и обвиняет в распространении коронавируса другие страны, в частности США.

Напомним, американская разведка назвала 2 возможных варианта появления коронавирус.

Кроме того, в интервью РБК-Украина секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к появлению коронавируса может быть причастен человек.

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