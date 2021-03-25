Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
У четвер ввечері, 25 березня, в Україну прилетить перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Перша поставка буде складатися з 200 тисяч доз.
Докладніше про вакцину читайте в матеріалі РБК-Україна.
Міністерство охорони здоров'я України дозволило застосування китайської вакцини 10 березня. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши ефективність і безпеку.
Виробник вакцини
Вакцину CoronaVac створила пекінська біофармацевтична компанія Sinovac.
Компанія Sinovac Biotech була заснована в 1999 році. І в цей час є світовим лідером в розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит а і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).
Де вже застосовують CoronaVac
Китайську вакцину від коронавірусу застосовують в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.
Як діє препарат
Вакцина CoronaVac працює шляхом використання вбитих вірусних частинок, щоб піддати імунну систему організму дії вірусу, не ризикуючи серйозною реакцією хвороби.
Одним з основних переваг препарату полягає в тому, що його можна зберігати в стандартному холодильнику при 2-8 градусах Цельсія.
Ефективність вакцини
Бразильський Інститут Бутантан заявив, що ефективність вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac виявилася близько 50,4%. Випробування тільки на легких, помірних і важких формах COVID-19 показали ефективність 78%.
Водночас ефективність китайської вакцини в Китаї виявилася 65%. При цьому в Туреччині це число склало 91,25% в ході місцевих випробувань.
Кому не можна вакцинуватися
Відповідно до інструкції із застосування, препарат має протипоказання і побічні ефекти. Виробник попереджає, що доказів ефективного захисту для людей 60 років і старше недостатньо.
Вакцину не рекомендовано вводити:
- людям, у яких в минулому були важкі алергічні реакції на вакцини;
- людям з важкими неврологічними захворюваннями, такими як поперечний мієліт, синдром Гійєна-Барре, демієлінізуючих хвороба;
- пацієнтам з неконтрольованими тяжкими хронічними захворюваннями;
- вагітним або годуючим жінкам.
Забороняється використовувати вакцину повторно всім, у кого після вакцинації спостерігається ненормальна неврологічна реакція.
Окремим пунктом китайці виносять жінок дітородного віку. Записано, що даних, зібраних в ході клінічних випробувань, недостатньо. Тому виробник не може судити про всі можливі ризики аномальної вагітності після вакцинації.
Побічні ефекти
Як і у всіх препаратів, у CoronaVac є побічні ефекти. Дуже частими вважаються - біль у місці вакцинації, головний біль і втому.
Часті:
- набряк, свербіж, еритема, ущільнення в місці ін'єкції,
- м'язовий біль,
- нудота,
- діарея,
- біль в суглобах,
- кашель,
- озноб,
- свербіж,
- втрата апетиту,
- нежить і закладеність носа,
- біль у горлі,
- біль в животі.
Рідкісні:
- підвищена температура в місці вакцинації,
- блювання,
- алергічні реакції,
- патології шкіри та слизових оболонок,
- висока температура,
- тремор,
- набряклість,
- запаморочення,
- сонливість.
Дуже рідкісні:
- м'язові судоми,
- набряк повік,
- кровотеча з носа,
- здуття живота,
- запор,
- втрата запаху,
- запалення очей.
Коли почнеться вакцинація препаратом
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Імовірно, він триватиме 10 днів. Після чого почнеться вакцинація препаратом.