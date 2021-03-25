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Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 16:01
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину Фото: медик з вакциною CoronaVac (Buda Mendes/Getty Images)
Автор: Лера Полищук

У четвер ввечері, 25 березня, в Україну прилетить перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Перша поставка буде складатися з 200 тисяч доз.

Докладніше про вакцину читайте в матеріалі РБК-Україна.

Міністерство охорони здоров'я України дозволило застосування китайської вакцини 10 березня. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши ефективність і безпеку.

Виробник вакцини

Вакцину CoronaVac створила пекінська біофармацевтична компанія Sinovac.

Компанія Sinovac Biotech була заснована в 1999 році. І в цей час є світовим лідером в розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит а і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).

Де вже застосовують CoronaVac

Китайську вакцину від коронавірусу застосовують в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Як діє препарат

Вакцина CoronaVac працює шляхом використання вбитих вірусних частинок, щоб піддати імунну систему організму дії вірусу, не ризикуючи серйозною реакцією хвороби.

Одним з основних переваг препарату полягає в тому, що його можна зберігати в стандартному холодильнику при 2-8 градусах Цельсія.

Ефективність вакцини

Бразильський Інститут Бутантан заявив, що ефективність вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac виявилася близько 50,4%. Випробування тільки на легких, помірних і важких формах COVID-19 показали ефективність 78%.

Водночас ефективність китайської вакцини в Китаї виявилася 65%. При цьому в Туреччині це число склало 91,25% в ході місцевих випробувань.

Кому не можна вакцинуватися

Відповідно до інструкції із застосування, препарат має протипоказання і побічні ефекти. Виробник попереджає, що доказів ефективного захисту для людей 60 років і старше недостатньо.

Вакцину не рекомендовано вводити:

  • людям, у яких в минулому були важкі алергічні реакції на вакцини;
  • людям з важкими неврологічними захворюваннями, такими як поперечний мієліт, синдром Гійєна-Барре, демієлінізуючих хвороба;
  • пацієнтам з неконтрольованими тяжкими хронічними захворюваннями;
  • вагітним або годуючим жінкам.

Забороняється використовувати вакцину повторно всім, у кого після вакцинації спостерігається ненормальна неврологічна реакція.

Окремим пунктом китайці виносять жінок дітородного віку. Записано, що даних, зібраних в ході клінічних випробувань, недостатньо. Тому виробник не може судити про всі можливі ризики аномальної вагітності після вакцинації.

Побічні ефекти

Як і у всіх препаратів, у CoronaVac є побічні ефекти. Дуже частими вважаються - біль у місці вакцинації, головний біль і втому.

Часті:

  • набряк, свербіж, еритема, ущільнення в місці ін'єкції,
  • м'язовий біль,
  • нудота,
  • діарея,
  • біль в суглобах,
  • кашель,
  • озноб,
  • свербіж,
  • втрата апетиту,
  • нежить і закладеність носа,
  • біль у горлі,
  • біль в животі.

Рідкісні:

  • підвищена температура в місці вакцинації,
  • блювання,
  • алергічні реакції,
  • патології шкіри та слизових оболонок,
  • висока температура,
  • тремор,
  • набряклість,
  • запаморочення,
  • сонливість.

Дуже рідкісні:

  • м'язові судоми,
  • набряк повік,
  • кровотеча з носа,
  • здуття живота,
  • запор,
  • втрата запаху,
  • запалення очей.

Коли почнеться вакцинація препаратом

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Імовірно, він триватиме 10 днів. Після чого почнеться вакцинація препаратом.

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