Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину

У четвер ввечері, 25 березня, в Україну прилетить перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac . Перша поставка буде складатися з 200 тисяч доз.

Міністерство охорони здоров'я України дозволило застосування китайської вакцини 10 березня. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши ефективність і безпеку.

Виробник вакцини

Вакцину CoronaVac створила пекінська біофармацевтична компанія Sinovac.

Компанія Sinovac Biotech була заснована в 1999 році. І в цей час є світовим лідером в розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит а і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).

Де вже застосовують CoronaVac

Китайську вакцину від коронавірусу застосовують в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Як діє препарат

Вакцина CoronaVac працює шляхом використання вбитих вірусних частинок, щоб піддати імунну систему організму дії вірусу, не ризикуючи серйозною реакцією хвороби.

Одним з основних переваг препарату полягає в тому, що його можна зберігати в стандартному холодильнику при 2-8 градусах Цельсія.

Ефективність вакцини

Бразильський Інститут Бутантан заявив, що ефективність вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac виявилася близько 50,4%. Випробування тільки на легких, помірних і важких формах COVID-19 показали ефективність 78%.

Водночас ефективність китайської вакцини в Китаї виявилася 65%. При цьому в Туреччині це число склало 91,25% в ході місцевих випробувань.

Кому не можна вакцинуватися

Відповідно до інструкції із застосування, препарат має протипоказання і побічні ефекти. Виробник попереджає, що доказів ефективного захисту для людей 60 років і старше недостатньо.

Вакцину не рекомендовано вводити:

людям, у яких в минулому були важкі алергічні реакції на вакцини;

людям з важкими неврологічними захворюваннями, такими як поперечний мієліт, синдром Гійєна-Барре, демієлінізуючих хвороба;

пацієнтам з неконтрольованими тяжкими хронічними захворюваннями;

вагітним або годуючим жінкам.

Забороняється використовувати вакцину повторно всім, у кого після вакцинації спостерігається ненормальна неврологічна реакція.

Окремим пунктом китайці виносять жінок дітородного віку. Записано, що даних, зібраних в ході клінічних випробувань, недостатньо. Тому виробник не може судити про всі можливі ризики аномальної вагітності після вакцинації.

Побічні ефекти

Як і у всіх препаратів, у CoronaVac є побічні ефекти. Дуже частими вважаються - біль у місці вакцинації, головний біль і втому.

Часті:

набряк, свербіж, еритема, ущільнення в місці ін'єкції,

м'язовий біль,

нудота,

діарея,

біль в суглобах,

кашель,

озноб,

свербіж,

втрата апетиту,

нежить і закладеність носа,

біль у горлі,

біль в животі.

Рідкісні:

підвищена температура в місці вакцинації,

блювання,

алергічні реакції,

патології шкіри та слизових оболонок,

висока температура,

тремор,

набряклість,

запаморочення,

сонливість.

Дуже рідкісні:

м'язові судоми,

набряк повік,

кровотеча з носа,

здуття живота,

запор,

втрата запаху,

запалення очей.

Коли почнеться вакцинація препаратом

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Імовірно, він триватиме 10 днів. Після чого почнеться вакцинація препаратом.