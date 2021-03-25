Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине

В четверг вечером, 25 марта, в Украину прилетит первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Первая поставка будет состоять из 200 тысяч доз.
Подробнее о вакцине читайте в материале РБК-Украина.
Министерство здравоохранения Украины разрешило применение китайской вакцины 10 марта. Препарат прошел все этапы клинических исследований, официально подтвердив эффективность и безопасность.
Вакцину CoronaVac создала пекинская биофармацевтическая компания Sinovac.
Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. И в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.).
Китайскую вакцину от коронавируса применяют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.
Вакцина CoronaVac работает за счет использования убитых вирусных частиц, чтобы подвергнуть иммунную систему организма воздействию вируса, не рискуя серьезной реакцией болезни.
Одним из основных преимуществом препарата заключается в том, что его можно хранить в стандартном холодильнике при 2-8 градусах Цельсия.
Бразильский Институт Бутантан заявил, что эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Испытания только на легких, умеренных и тяжелых формах COVID-19 показали эффективность 78%.
В то же время эффективность китайской вакцины в Китае оказалась 65%. При этом в Турции это число составило 91,25% в ходе местный испытаний.
Согласно инструкции по применению, препарат имеет противопоказания и побочные эффекты. Производитель предупреждает, что доказательств эффективной защиты для людей 60 лет и старше недостаточно.
Вакцину не рекомендовано вводить:
Запрещается использовать вакцину повторно всем, у кого после вакцинации наблюдается ненормальная неврологическая реакция.
Отдельным пунктом китайцы выносят женщин детородного возраста. Записано, что данных, собранных в ходе клинических испытаний, недостаточно. Поэтому производитель не может судить о всех возможных рисках аномальной беременности после вакцинации.
Как и у всех препаратов, у CoronaVac есть побочные эффекты. Очень частыми считаются - боль в месте вакцинации, головная боль и усталость.
Частые:
Редкие:
Очень редкие:
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Предположительно, он будет продолжаться 10 дней. После чего начнется вакцинация препаратом.