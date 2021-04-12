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Китайский ученый опроверг свое заявление о низкой эффективности COVID-вакцин

Автор: РБК-Украина

Директор Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу опроверг свое заявление о низкой эффективности китайских вакцин от COVID. По его словам, его комментарий был неверно истолкован.

Об этом пишет dpa international.

По его словам, заявление о низкой эффективности было "полным недоразумением", поскольку он имел в виду научный взгляд о том, что введение разных вакцин может быть вариантами повышения защиты от COVID-19.

"Степень защиты всех вакцин в мире иногда высока, а иногда и низка. Как повысить их эффективность - это вопрос, который должен быть рассмотрен учеными всего мира", - отметил Гао.

Напомним, ранее он на конференции заявлял о необходимости решения проблемы недостаточной эффективности нынешних вакцин.

"Нужно рассмотреть способы решения проблемы низкого уровня защиты существующих вакцин", - заявил Гао.

Его комментарии вызвали бурную реакцию, поскольку данных о китайских вакцинах гораздо меньше, чем о вакцинах, которые производятся в других странах.

Отметим, стало известно, что китайская вакцина Sinovac прошла лабораторный контроль и скоро будет применяться в Украине.

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Новости Украины КитайВакцинаКоронавирус
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