Китайський вчений спростував свою заяву про низьку ефективність COVID-вакцин

Директор Центру з контролю за захворюваннями Китаю Гао Фу спростував свою заяву про низьку ефективність китайських вакцин від COVID. За його словами, його коментар був невірно витлумачений.

За його словами, заява про низьку ефективність була "повним непорозумінням", оскільки він мав на увазі науковий погляд про те, що запровадження різних вакцин може бути варіантами підвищення захисту від COVID-19.

"Ступінь захисту всіх вакцин в світі іноді висока, а іноді й низька. Як підвищити їх ефективність - це питання, що має бути розглянуто вченими всього світу", - зазначив Гао.