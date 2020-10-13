Кличко: мы продолжаем увеличивать количество коек для лечения больных коронавирусом

В Киеве для лечения больных коронавирусом развернули почти 2,8 тыс. коек в 22 больницах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Также он показал видео проверки, как готовят городскую больницу № 18 к приему больных COVID-19.

"Мы продолжаем увеличивать и количество коек для лечения больных коронавирусом в столичных коммунальных медучреждениях. И делаем все, чтобы обеспечить больницы и медиков всем необходимым. Мы развернули уже 2730 кроватей в 22 столичных больницах. Из них 17 больниц уже принимают и лечат пациентов с вирусом. Другие - завершают обустройство отделений для приема таких больных. Вчера я посетил городскую клиническую больницу № 18, которую мы готовим к приему больных коронавирусом", - добавил мэр.

По его словам, один из этажей медучреждения сегодня оборудуют под отделение для приема больных коронавирусом. Там развернули инфекционное отделение на 100 коек. А также - 60 коек для пациентов с подозрением на COVID-19.

Таких больных больница уже принимает. В инфекционном же отделении пока идет переоборудование. Будут и отдельные палаты для интенсивной терапии.

Кличко сообщил, что больница № 18 уже получила от города медикаменты на более 300 тысяч гривен. А также четыре аппарата ИВЛ на сумму почти 3 млн грн. Город выделил свыше 1 млн грн на ремонт системы кислородного снабжения.

В частности, там уже оборудовали 30 точек для подачи кислорода. Всего их будет 80. В медучреждении осуществили подготовку и обучение медиков относительно того, как работать с больными коронавирусом и сформировали десять бригад медицинского персонала для работы в инфекционном отделении.

Медработники, которые будут работать с больными СOVID-19, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами и спецоборудованием для дезинфекции помещений. На это больница направила почти 4 млн грн.

"Еще четыре больницы готовятся сегодня к приему больных коронавирусом. Это Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы № 1, 12 и 15. Я подчеркиваю: это то, что город делает самостоятельно. В условиях, когда динамика распространения вируса такова, что очень скоро коек в больницах у нас может не хватить. И при этом государственные, ведомственные и медучреждения Академии медицинских наук не принимают киевлян, больных на коронавирус. Хотя имеют всего 11 тысяч коек и квалифицированный персонал. Я считаю, что это - не государственная и, мягко говоря, странная позиция правительства и министерства охраны здоровья, которые, тем временем, рассказывают о развертывании госпиталей в дворцах спорта и так далее", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на карантин закрыто пять школ. 520 классов находятся на дистанционном обучении.