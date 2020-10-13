Кличко: ми продовжуємо збільшувати кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус

У Києві для лікування хворих на коронавірус розгорнули майже 2,8 тис. ліжок у 22 лікарнях.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

Також він показав відео перевірки, як готують міську лікарню № 18 до прийому хворих на COVID-19.

"Ми продовжуємо збільшувати і кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у столичних комунальних медзакладах. І робимо все, аби забезпечити лікарні і медиків усім необхідним. Ми розгорнули вже 2730 ліжок у 22 столичних лікарнях. Із них 17 лікарень вже приймають та лікують пацієнтів з вірусом. Інші - завершують облаштування відділень для прийому таких хворих. Вчора я відвідав міську клінічну лікарню № 18, яку ми готуємо до прийому хворих на коронавірус", - додав мер.

За його словами, один із поверхів медзакладу сьогодні обладнують під відділення для прийому хворих на коронавірус. Там розгорнули інфекційне відділення на 100 ліжок. А також - 60 ліжок для пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Таких хворих лікарня вже приймає. В інфекційному ж відділенні поки триває переобладнання. Будуть і окремі палати для інтенсивної терапії.

Кличко повідомив, що лікарня № 18 вже отримала від міста медикаменти на понад 300 тисяч гривень. А також чотири апарати ШВЛ на суму майже 3 млн грн. Місто виділило і понад 1 млн грн на ремонт системи кисневого постачання.

Зокрема, там вже обладнали 30 точок для подачі кисню. Всього їх буде 80. У медзакладі здійснили підготовку та навчання медиків щодо того, як працювати з хворими на коронавірус та сформували десять бригад медичного персоналу для роботи в інфекційному відділенні.

Медпрацівники, які працюватимуть із хворими на COVID-19, забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами і спецобладнанням для дезінфекції приміщень. На це лікарня спрямувала майже 4 млн грн.

"Ще чотири лікарні готуються сьогодні до прийому хворих на коронавірус. Це Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні № 1, 12 та 15. Я наголошую: це те, що місто робить самотужки. В умовах, коли динаміка розповсюдження вірусу така, що дуже скоро ліжок у лікарнях у нас може не вистачити. І при цьому державні, відомчі та медзаклади Академії медичних наук не приймають киян, хворих на коронавірус. Хоча мають загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал. Я вважаю, що це - не державницька і, м'яко кажучи, дивна позиція уряду і міністерства охорони здоров'я, які тим часом розповідають про розгортання госпіталів у палацах спорту і так далі", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві на карантин закрито п'ять шкіл. 520 класів знаходяться на дистанційному навчанні.