Кличко рассказал, когда в Киеве могут усилить карантин

По словам Кличко, городские власти будут ориентироваться на цифры и решать, нужно ли ужесточать карантин.

"Сегодня (8 апреля, - ред.) почти 2 тысячи больных, 48 человек умерли от коронавируса. Цифры очень не оптимистичные. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся, если нет - мы можем говорить о продолжении локдауна и мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения", - говорит Кличко.

Он также выразил надежду, что на следующей неделе заболеваемость снизиться и можно будет ослабить карантин.

"Мы ввели локдаун в понедельник и через неделю, мы надеемся, будем иметь динамику по снижению заболеваемости людей", - говорит мэр Киева.