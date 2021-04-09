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Кличко розповів, коли в Києві можуть посилити карантин

Автор: Наталья Скороход

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть прийняти більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

За словами Кличка, міська влада буде орієнтуватися на цифри і вирішувати, чи потрібно посилювати карантин.

"Сьогодні (8 квітня, - ред.) майже 2 тисячі хворих, 48 людей померли від коронавірусу. Цифри не дуже оптимістичні. Ми сподіваємося, що на наступному тижні вони зменшаться, якщо ні - ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не виключаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - каже Кличко.

Він також висловив сподівання, що на наступному тижні захворюваність знизитися і можна буде послабити карантин.

"Ми ввели локдаун в понеділок і через тиждень, ми сподіваємося, будемо мати динаміку щодо зниження захворюваності людей", - каже мер Києва.

Нагадаємо, кияни стали ставитися до коронавірусу більш легковажно. Так вважає міська влада.

Раніше повідомлялося, що озвучені терміни надходження вакцини Pfizer в Україну. Максим Степанов розповів, кого нею будуть вакцинувати.

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