Кличко розповів, коли в Києві можуть посилити карантин

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть прийняти більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.
Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".
За словами Кличка, міська влада буде орієнтуватися на цифри і вирішувати, чи потрібно посилювати карантин.
"Сьогодні (8 квітня, - ред.) майже 2 тисячі хворих, 48 людей померли від коронавірусу. Цифри не дуже оптимістичні. Ми сподіваємося, що на наступному тижні вони зменшаться, якщо ні - ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не виключаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - каже Кличко.
Він також висловив сподівання, що на наступному тижні захворюваність знизитися і можна буде послабити карантин.
"Ми ввели локдаун в понеділок і через тиждень, ми сподіваємося, будемо мати динаміку щодо зниження захворюваності людей", - каже мер Києва.
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