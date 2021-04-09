Кличко розповів, коли в Києві можуть посилити карантин

За словами Кличка, міська влада буде орієнтуватися на цифри і вирішувати, чи потрібно посилювати карантин.

"Сьогодні (8 квітня, - ред.) майже 2 тисячі хворих, 48 людей померли від коронавірусу. Цифри не дуже оптимістичні. Ми сподіваємося, що на наступному тижні вони зменшаться, якщо ні - ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не виключаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - каже Кличко.

Він також висловив сподівання, що на наступному тижні захворюваність знизитися і можна буде послабити карантин.

"Ми ввели локдаун в понеділок і через тиждень, ми сподіваємося, будемо мати динаміку щодо зниження захворюваності людей", - каже мер Києва.