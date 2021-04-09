Кличко требует ввести полный локдаун в Украине и ограничить межобластное сообщение

Мэр Киева Виталий Кличко призывает центральную власть ввести общенациональный локдаун . Также он выступает за ограничение межобластного сообщения.

Об этом он заявил на брифинге .

По его словам, ситуация в Украине, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.

"Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено", - заявил он.

По его словам, украинцы не придерживаются карантинных правил.

"Происходит бесконтрольное распространение вируса", - заявил Кличко.