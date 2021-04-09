Кличко требует ввести полный локдаун в Украине и ограничить межобластное сообщение
Мэр Киева Виталий Кличко призывает центральную власть ввести общенациональный локдаун. Также он выступает за ограничение межобластного сообщения.
Об этом он заявил на брифинге.
По его словам, ситуация в Украине, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.
"Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено", - заявил он.
По его словам, украинцы не придерживаются карантинных правил.
"Происходит бесконтрольное распространение вируса", - заявил Кличко.
Напомним, больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина.
В "красной" зоне карантина Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.
Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун. Адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.