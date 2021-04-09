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Кличко вимагає ввести повний локдаун в Україні і обмежити міжобласне сполучення

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 12:20
Кличко вимагає ввести повний локдаун в Україні і обмежити міжобласне сполучення Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко закликає центральну владу ввести загальнонаціональний локдаун. Також він виступає за обмеження міжобласного сполучення.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, ситуація в Україні, зокрема в Києві, значно погіршилась.

"Я звертаюсь до уряду негайно та невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну. Пересування між регіонами України має бути обмежено", - заявив він.

За його словами, українці не дотримуються карантинних правил.

"Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу", - заявив Кличко.

Нагадаємо, більше половини регіонів України потрапили в "червону" зону карантину.

В "червоній" зоні карантину Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львіська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.

Раніше голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає необхідності зараз вводити тотальний локдаун. Адаптивний карантин є ефективним і дає результати.

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