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Кличко выздоровел от COVID-19

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Киев, Пятница 21 января 2022 13:47
Кличко выздоровел от COVID-19 Фото: мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный тест на коронавирус после болезни. Заболевание протекало легко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кличко.

"Друзья! Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма "Омикрон". Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитивный результат, в понедельник уехал в больницу. ПЦР подтвердил COVID-19", - написал он.

Виталий Кличко также отметил, что он вакцинирован от COVID-19, поэтому для него болезнь прошла быстро и легко.

"Поскольку у меня две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным. Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", - уточнил мэр Киева.

Напомним, 17 января мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус. Он находился на самоизоляции.

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