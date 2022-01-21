Кличко одужав від COVID-19

"Друзі! Отримав негативний тест на коронавірус. З досвіду подолання штаму "Омікрон". Він підступний тим, що у нього симптоми звичайної застуди: закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. У минулі вихідні зробив його вдома і, отримавши позитивний результат, в понеділок поїхав до лікарні. ПЛР підтвердив COVID-19", - написав він.

Віталій Кличко також зазначив, що він вакцинований від COVID-19, тому для нього хвороба пройшла швидко і легко.

"Оскільки у мене два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим. Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все добре, вірусу немає", - уточнив мер Києва.