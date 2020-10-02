ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Коболев заболел коронавирусом

Новина українською → Киев, Пятница 02 октября 2020 13:59
Коболев заболел коронавирусом Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заболел коронавирусом. Диагноз подтвердился после командировки.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности - и как компания, и я лично", - отметил Коболев.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, а все встречи и интервью перенес в онлайн. Он также уточнил, что менеджмент и сотрудники "Нафтогаза" преимущественно на дистанционной работе еще с марта. На время самоизоляции его обязанности будет исполнять Сергей Перелома.

"Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал", - добавил Коболев.

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел коронавирусом.

Кроме того, в ночь на 2 октября стало известно, что COVID-19 заразился и президент США Дональд Трамп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Андрей Коболев COVID-19 Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19