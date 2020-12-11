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Кого первым вакцинируют от коронавируса в Украине. Есть 9 основных групп

Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, кого первым вакцинируют от коронавируса. Существует 9 основных групп.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина и.о. главы Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

По его словам, Нацполиция и Национальная гвардия Украины входят в перечень групп риска, которые были приоритизированы, они подлежат первоочередной вакцинации.

"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть 9 основных групп", - рассказал он.

Как пояснил Кузин в комментарии изданию, список групп выглядит так:

  1. медицинские работники,
  2. военнослужащие,
  3. социальные работники
  4. заведения по уходу,
  5. люди преклонного возраста (60+),
  6. работники образования,
  7. государственная безопасность,
  8. пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,
  9. хронические больные, в независимости от возраста.

Напомним, в Раде назвали новые категории украинцев, которые первыми получат вакцину от COVID.

Ранее Михаил Радуцкий заявил, что, для того, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек.

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