Кого первым вакцинируют от коронавируса в Украине. Есть 9 основных групп

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, кого первым вакцинируют от коронавируса. Существует 9 основных групп.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина и.о. главы Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

По его словам, Нацполиция и Национальная гвардия Украины входят в перечень групп риска, которые были приоритизированы, они подлежат первоочередной вакцинации.

"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть 9 основных групп", - рассказал он.

Как пояснил Кузин в комментарии изданию, список групп выглядит так:

медицинские работники, военнослужащие, социальные работники заведения по уходу, люди преклонного возраста (60+), работники образования, государственная безопасность, пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний, хронические больные, в независимости от возраста.

Напомним, в Раде назвали новые категории украинцев, которые первыми получат вакцину от COVID.

Ранее Михаил Радуцкий заявил, что, для того, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек.