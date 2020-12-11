Кого первым вакцинируют от коронавируса в Украине. Есть 9 основных групп

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, кого первым вакцинируют от коронавируса. Существует 9 основных групп.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина и.о. главы Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.
По его словам, Нацполиция и Национальная гвардия Украины входят в перечень групп риска, которые были приоритизированы, они подлежат первоочередной вакцинации.
"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть 9 основных групп", - рассказал он.
Как пояснил Кузин в комментарии изданию, список групп выглядит так:
Напомним, в Раде назвали новые категории украинцев, которые первыми получат вакцину от COVID.
Ранее Михаил Радуцкий заявил, что, для того, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек.