Кого першим вакцинують від коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, кого першим вакцинують від коронавірусу. Існує 9 основних груп.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна в.о. глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

З його словами, Нацполіція та Національна гвардія України входять в перелік груп ризику, які були пріоритизовані, вони підлягають першочерговій вакцинації.

"Скоріш за все, коли вакцина вже з’явиться, то їх будуть вакцинувати у першу чергу, разом з іншими групами, які є. Є 9 основних груп", - розповів він.

Як пояснив Кузін в коментарі виданню, цей список груп виглядає так:

медичні працівники, військовослужбовці, соціальні працівники заклади догляду, люди похилого віку (60+), працівники освіти, державна безпека, пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань, хронічні хворі, в незалежності від віку.

Нагадаємо, в Раді назвали нові категорії українців, які першими отримають вакцину від COVID.

Раніше Михайло Радуцький заявив, що, для того, щоб перервати ланцюг захворювання коронавірусом в Україні, необхідно вакцинувати 18-19 млн осіб.