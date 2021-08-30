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Количество COVID-прививок в Украине за сутки снизилось до 41 тысячи

Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки, 29 августа в Украине против коронавируса сделали 41 477 прививок. Что меньше почти в два раза, чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, первую дозу вакцины вчера получили 13 320 человек, а полностью иммунизированы - 28 157 человек.

Как сообщают в Минздраве, в течение суток работали:

  • 304 мобильные бригады,
  • 1 100 пунктов прививания;
  • 54 центра вакцинации.

Так, с начала вакцинальной кампании было привито 5 308 727 человек.

Из них первую дозу уже получили - 5 308 725 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 622 915 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в Украине проведено 8 931 640 прививок.

Напомним, в Украине второй день подряд наблюдается низкий уровень вакцинации, если 27 августа было сделано более 166 прививок, то на следующий день эта цифра упала до 87.

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Вакцина от коронавирусаКоронавирусУкраина