Количество COVID-прививок в Украине за сутки снизилось до 41 тысячи

В частности, первую дозу вакцины вчера получили 13 320 человек, а полностью иммунизированы - 28 157 человек.

Как сообщают в Минздраве, в течение суток работали:

304 мобильные бригады,

1 100 пунктов прививания;

54 центра вакцинации.

Так, с начала вакцинальной кампании было привито 5 308 727 человек.

Из них первую дозу уже получили - 5 308 725 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 622 915 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в Украине проведено 8 931 640 прививок.