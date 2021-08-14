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Количество COVID-случаев за сутки продолжает расти: вчера зафиксировали 1 353 новых больных

Автор: Инна Собора

За сутки 13 августа в Украине зафиксировано 1 353 новые подтвержденные случаи COVID-19. Среди больных 99 детей и 33 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вчера из-за коронавируса госпитализирован 641 человек. Выздоровели - 791. Умер от коронавируса 21 человек.

Всего было протестировано на наличие коронавируса почти 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81).

Напомним, за сутки 12 августа в Украине выявили 1263 новых случая коронавируса.

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