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Кількість COVID-випадків за добу продовжує рости: вчора виявили 1 353 нових хворих

Автор: Инна Собора

За добу 13 серпня в Україні зафіксовано 1 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 99 дітей та 33 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Вчора через коронавірус госпіталізовані 641 людина. Одужали - 791. Померла від коронавірусу 21 людина.

Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).

Нагадаємо, за добу 12 серпня в Україні виявили 1263 нових випадки коронавірусу.

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Коронавірус