Число COVID-больных в Африке выросло на 111% за неделю, - ВОЗ

За прошедшую неделю в Африке на 111% выросла заболеваемость коронавирусом. При этом в мире еженедельная заболеваемость и смертность снизилась.

С 6 по 12 декабря заболеваемость COVID-19 в мире сократилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с показателями за прошлую неделю количество смертей от коронавируса уменьшилось на 10%.

Всего за неделю по всему миру выявили чуть менее 47 тысяч смертельных случаев от COVID-19. Всего с начала пандемии в мире зафиксировано более 271,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,3 млн смертей в результате болезни.