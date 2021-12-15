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Число COVID-больных в Африке выросло на 111% за неделю, - ВОЗ

Автор: Иванна Шовкун

За прошедшую неделю в Африке на 111% выросла заболеваемость коронавирусом. При этом в мире еженедельная заболеваемость и смертность снизилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еженедельный отчет Африканского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 6 по 12 декабря заболеваемость COVID-19 в мире сократилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с показателями за прошлую неделю количество смертей от коронавируса уменьшилось на 10%.

Всего за неделю по всему миру выявили чуть менее 47 тысяч смертельных случаев от COVID-19. Всего с начала пандемии в мире зафиксировано более 271,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,3 млн смертей в результате болезни.

Напомним, китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID. Также новый вариант способен уклоняться от защиты антител, которые были получены от предыдущей инфекции.

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Африка