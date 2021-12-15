Число COVID-хворих в Африці зросло на 111% за тиждень, - ВООЗ

За минулий тиждень в Африці на 111% зросла захворюваність на коронавірус. При цьому у світі щотижнева захворюваність і смертність знизилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щотижневий звіт Африканського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

З 6 по 12 грудня захворюваність COVID-19 у світі скоротилася на 5% порівняно з попереднім тижнем. Порівняно з показниками минулого тижня кількість смертей від коронавірусу зменшилася на 10%.

Всього за тиждень по всьому світу виявили трохи менше 47 тисяч смертельних випадків від COVID-19. Усього з початку пандемії у світі зафіксовано понад 271,4 млн випадків зараження коронавірусом та понад 5,3 млн смертей внаслідок хвороби.