Количество привитых бустерной дозой COVID-вакцины достигло почти 400 тысяч

В Украине за минувшие сутки от коронавируса привились еще 73 тысячи человек. Из них бустерную дозу получили 20 тысяч, при этом общее количество проведенных ревакцинаций уже достигло почти 400 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 2 февраля, в Украине 73 195 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу - 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, а бустерную - 20 826.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 396 725 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 396 723 человека, получили две дозы - 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу - 18 728 человек, а бустерную - 398 37.

В общем количестве в стране проведено 30 514 023 прививки.