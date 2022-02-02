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"Бустерный" COVID-сертификат. Почему не подтягивается и что надо знать: ответ Минздрава

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Киев, Среда 02 февраля 2022 14:23
"Бустерный" COVID-сертификат. Почему не подтягивается и что надо знать: ответ Минздрава Фото: в Минздраве ответили, почему COVID-сертификат о бустерной дозе не подтягивается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения ответили на самые распространенные вопросы о получении в "Дие" сертификата об бустерной дозе вакцины от COVID. Украинцам рассказали, что делать когда документ не подтягивается, или наоборот - "удваивается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Новый COVID-сертификат не появился в "Дие"

Сертификат о бустере не обновляется автоматически. Для его генерации нужно в "Дие" создать и отправить (во вкладке" Услуги") запрос на получение нового сертификата. Через несколько секунд во вкладке "Документы" появится новый цифровой документ.

Документ не подтягивается, даже если перезаказать сертификат

Есть вероятность, что во время внесения данных о вакцинации произошла ошибка. Чтобы ее исправить, необходимо обратиться к врачу, который делал прививку и проверить, правильно ли внесены данные об иммунизации в электронную систему здравоохранения, а именно для бустера.

Алгоритм проверки данных: ревакцинация, 1-я доза с 1-й, причина вакцинации: "Прививка по состоянию здоровья (планово)".

После обновления "Дии" появилось два сертификата (один из них с уменьшенным сроком действия)

В приложении после введения бустерной дозы будет отображаться два сертификата. Один - новый, о бустере, а другой о двух дозах вакцины от коронавируса, который был раньше.

Но с 19 января срок действия COVID-сертификатов был сокращен до 270 дней и в ЕС, и в Украине, а потому конечная дата его действия изменилась.

Напомним, Министерство здравоохранения ввело новые сертификаты о вакцинации о бустерной дозе. Стало известно, как их получить.

Добавим, в Минздраве уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины, там отмечают, что она должна вводиться не ранее, чем через 6 месяцев после второй.

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