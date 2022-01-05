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Количество прививок против COVID значительно выросло после праздников

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Украина, Среда 05 января 2022 08:56
Количество прививок против COVID значительно выросло после праздников Фото: число прививок против COVID-19 в Украине за 4 января выросло до 102 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 4 января 2022 года, привились от коронавируса 102 478 человек. Это значительно больше, чем накануне (36 289 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу - 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу - 1 843 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране привиты 14 748 324 человек, из них получили первую дозу - 14 748 322 человек, получили две дозы - 13 835 698. Получили дополнительную дозу - 4 756 человек, бустерную дозу - 7 556 человек. Всего сделано 28 596 332 прививки.

Количество прививок против COVID значительно выросло после праздников

Напомним, 4 января в Украине открылась онлайн запись на бустерную прививку от коронавируса. Ее могут получить люди старше 60 лет, медработники и сотрудники домов интернатного типа.

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