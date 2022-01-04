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В Украине открылись запись на бустерную прививку от COVID: кто ее может получить

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Вторник 04 января 2022 17:38
В Украине открылись запись на бустерную прививку от COVID: кто ее может получить Фото: В Украине открылись запись на бустерную прививку от COVID (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 4 января, в Украине открылась онлайн запись на бустерную прививку от коронавируса. Ее могут получить люди старше 60 лет, медработники и сотрудники домов интернатного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.

"Запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа", - говорится в сообщении.

Для записи на бустерную прививку от COVID необходимо перейти на сайт helsi.me и выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время.

Для бустерной вакцинации используют вакцины Moderna или Pfizer по утвержденным Минздравом схемам:

  • первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
  • первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

Напомним, сегодня глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине вводится бустерная вакцинация от коронавируса.

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