В Украине открылись запись на бустерную прививку от COVID: кто ее может получить
Фото: В Украине открылись запись на бустерную прививку от COVID (Виталий Носач РБК-Украина)
Во вторник, 4 января, в Украине открылась онлайн запись на бустерную прививку от коронавируса. Ее могут получить люди старше 60 лет, медработники и сотрудники домов интернатного типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.
"Запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа", - говорится в сообщении.
Для записи на бустерную прививку от COVID необходимо перейти на сайт helsi.me и выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время.
Для бустерной вакцинации используют вакцины Moderna или Pfizer по утвержденным Минздравом схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer