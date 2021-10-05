Количество растет. Уже 8 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 5 октября восемь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Отметим, что еще вчера семь регионов имели показатели "оранжевой" зоны, однако сегодня к ним присоединилась Закарпатская область.
Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:
Так, все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.
Кроме того, в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ровенской - 59,1%.
Впрочем, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 9846 новых случаев коронавируса.
Добавим, в КГГА рассказали, какие ограничения могут ввести в столице из-за COVID-19.