Количество растет. Уже 8 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Отметим, что еще вчера семь регионов имели показатели "оранжевой" зоны, однако сегодня к ним присоединилась Закарпатская область.

Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

Так, все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ровенской - 59,1%.

Впрочем, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.