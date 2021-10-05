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Количество растет. Уже 8 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 5 октября восемь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Отметим, что еще вчера семь регионов имели показатели "оранжевой" зоны, однако сегодня к ним присоединилась Закарпатская область.

Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:

  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая.

Так, все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ровенской - 59,1%.

Впрочем, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 9846 новых случаев коронавируса.

Добавим, в КГГА рассказали, какие ограничения могут ввести в столице из-за COVID-19.

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