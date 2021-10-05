Кількість зростає. Вже 8 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Зазначимо, що ще вчора сім регіонів мали показники "помаранчевої" зони, однак сьогодні до них долучилася Закарпатська область.

Загалом в список з найбільш погіршеною епідеміологічною статистикою входять наразі такі області:

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Рівненська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька.

Так, всі ці регіони мають погані показники рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша статистика зараз у Чернівецькій - 653, Харківській - 450 та Запорізькій області - 380. В той час як норма має становити не більше 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, у деяких областях перевищено динаміку COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області - 71,1% та Рівненській - 59,1%.

Втім, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати більш як 50%.