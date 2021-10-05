RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість зростає. Вже 8 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на сьогодні, 5 жовтня вісім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зазначимо, що ще вчора сім регіонів мали показники "помаранчевої" зони, однак сьогодні до них долучилася Закарпатська область.

Загалом в список з найбільш погіршеною епідеміологічною статистикою входять наразі такі області:

  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька.

Так, всі ці регіони мають погані показники рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша статистика зараз у Чернівецькій - 653, Харківській - 450 та Запорізькій області - 380. В той час як норма має становити не більше 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, у деяких областях перевищено динаміку COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області - 71,1% та Рівненській - 59,1%.

Втім, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати більш як 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 9846 нових випадків коронавірусу.

Додамо, в КМДА розповіли, які обмеження можуть ввести в столиці через COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинПандемія коронавірусу