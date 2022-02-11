Количество сделанных COVID-прививок в Украине приближается к 31 млн

Статистика за сутки

В Украине за вчера 72 255 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу - 30 641 человек, получили дополнительную 469 человек, а бустерную - 20 319.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу - 15 541 411 человек, получивших две дозы - 14 900 578 людей, дополнительную дозу - 22 628 людей, а бустерную - 532 850 человек. Всего проведено 30 997 467 прививок.