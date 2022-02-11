UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Количество сделанных COVID-прививок в Украине приближается к 31 млн

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 72 тысячи человек. В целом количество сделанных прививок уже приближается к 31 миллиону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине за вчера 72 255 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу - 30 641 человек, получили дополнительную 469 человек, а бустерную - 20 319.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу - 15 541 411 человек, получивших две дозы - 14 900 578 людей, дополнительную дозу - 22 628 людей, а бустерную - 532 850 человек. Всего проведено 30 997 467 прививок.

Напомним, Кабмин расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу" за вакцинацию, к которому, в частности, вошла и подписка периодических печатных изданий.

Добавим, правительство продлило срок действия "ковидной тысячи" до 9 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса