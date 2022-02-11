RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість зроблених COVID-щеплень в Україні наближається до 31 млн

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу 72 тисячі людей. Загалом кількість зроблених щеплень вже наближається до 31 мільйона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

В Україні за вчора 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу - 30 641 людина, додаткову отримали 469 людей, а бустерну - 20 319.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу - 15 541 411 людей, отримали дві дози - 14 900 578 людей, додаткову дозу - 22 628 людей, а бустерну - 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.

Нагадаємо, Кабмін розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу" за вакцинацію, до якого, зокрема, ввійшла і передплата періодичних друкованих видань.

Додамо, уряд продовжив термін дії "ковідної тисячі" до 9 місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу