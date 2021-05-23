Количество случаев COVID-19 в Украине за последние сутки упало до 2,5 тысяч

В Украине последние сутки, 22 мая, зафиксировано 2 533 новых случаев заболеваний COVID-19. Накануне фиксировалось 4 606 случаев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным пресс-службы, за последние сутки госпитализировано - 1 701 человек; летальных исходов - 89; выздоровело - 8 937 человек.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 16 285 человек, методом ИФА - 3 730 человек, экспресс-тестами - 14 491 человек.
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
Напомним, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии РБК-Украина завила, сезон для острых респираторных заболеваний заканчивается, поэтому летом в Украине будет значительно меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщало РБК-Украина, в начале мая 2021 года половина опрошенных украинцев (47%) скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем боятся заболеть. Треть (32%) наоборот больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей.