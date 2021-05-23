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Количество случаев COVID-19 в Украине за последние сутки упало до 2,5 тысяч

Автор: Александр Белоус

В Украине последние сутки, 22 мая, зафиксировано 2 533 новых случаев заболеваний COVID-19. Накануне фиксировалось 4 606 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным пресс-службы, за последние сутки госпитализировано - 1 701 человек; летальных исходов - 89; выздоровело - 8 937 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 16 285 человек, методом ИФА - 3 730 человек, экспресс-тестами - 14 491 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 182 521 человек;
  • выздоровело - 1 950 562 человека;
  • летальных исходов - 49 368;
  • проведено ПЦР-тестирований - 10 013733.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Напомним, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии РБК-Украина завила, сезон для острых респираторных заболеваний заканчивается, поэтому летом в Украине будет значительно меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало РБК-Украина, в начале мая 2021 года половина опрошенных украинцев (47%) скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем боятся заболеть. Треть (32%) наоборот больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей.

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