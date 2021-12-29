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Количество случаев COVID в мире увеличилось в период Рождества, - ВОЗ

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Среда 29 декабря 2021 13:25
Количество случаев COVID в мире увеличилось в период Рождества, - ВОЗ Фото: в мире выросло число инфицированных коронавирусом (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев коронавируса в мире увеличилось на прошлой неделе на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Самый больший показатель роста инфицирования зарегистрировали в Северной и Южной Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, с 20 по 26 декабря в мире было зарегистрировано около 4,99 миллиона новых случаев заболевания COVID. Прирост последовал постепенному увеличению с октября.

На Европу пришлось более половины от общего числа зараженных, хотя это составило лишь на 3% больше, чем на предыдущей неделе. А число новых случаев заболевания в Северной и Южной Америке увеличилось на 39% до почти 1,48 миллиона. Зарегистрированные новые случаи коронавируса в Африке выросли на 7%.

Агентство здравоохранения ООН заявило, что "общий риск, связанный с новым штаммом "Омикрон", остается очень высоким". Но вариант "Дельта" еще остается доминирующим в некоторых частях мира.

Также ВОЗ сообщила, что число новых зарегистрированных смертей во всем мире на прошлой неделе снизилось на 4% до 44 680.

Напомним, в Австралии около 1000 человек получили неверные результаты тестов на коронавирус. Ошиблась лаборатория, которая обрабатывала результаты.

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