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Кількість випадків COVID у світі збільшилась у період Різдва, - ВООЗ

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Середа 29 грудня 2021 13:25
Кількість випадків COVID у світі збільшилась у період Різдва, - ВООЗ Фото: у світі зросла кількість інфікованих коронавірусом (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість випадків коронавірусу у світі збільшилася минулого тижня на 11% порівняно з попереднім тижнем. Найбільший показник зростання інфікування зареєстрували у Північній та Південній Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, з 20 по 26 грудня у світі було зареєстровано близько 4,99 мільйона нових випадків захворювання на COVID. Приріст був поступовим збільшенням з жовтня.

На Європу припало більше половини від загальної кількості заражених, хоча це становило лише на 3% більше, ніж попереднього тижня. А кількість нових випадків захворювання в Північній та Південній Америці збільшилася на 39% до майже 1,48 мільйона. Зареєстровані нові випадки коронавірусу в Африці зросли на 7%.

Агентство охорони здоров'я ООН заявило, що "загальний ризик, пов'язаний з новим штамом "Омікрон", залишається дуже високим". Але варіант "Дельта" ще залишається домінуючим у деяких частинах світу.

Також ВООЗ повідомила, що кількість нових зареєстрованих смертей у всьому світі минулого тижня знизилася на 4% до 44 680.

Нагадаємо, в Австралії близько 1000 осіб отримали невірні результати тестів на коронавірус. Помилася лабораторія, яка обробляла результати.

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