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Количество смертей от коронавируса в Украине превысило 95 тысяч

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 08:43
Количество смертей от коронавируса в Украине превысило 95 тысяч Фото: количество смертей от коронавируса в Украине превысило 95 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 134 человека. Всего с начала пандемии зафиксировали более 95 тысяч летальных исходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, больше всего смертей от COVID за вчера зафиксировали в Запорожской области (24), Черкасской области (14), г. Киеве (13) и Харьковской области (12).

За прошедшую неделю смертность от коронавируса за сутки составляла:

  • 20 декабря - 346 смертей;
  • 21 декабря - 301;
  • 22 декабря - 275;
  • 23 декабря - 248;
  • 24 декабря - 268;
  • 25 декабря - 138;
  • 26 декабря - 133;
  • 27 декабря - 134.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, в Украине, по состоянию на сегодня, зафиксировано 95 105 летальных случаев от коронавируса.

Отметим, что по прогнозам Киевской школы экономики (KSE) количество смертей от COVID-19 до конца этого года могло составить от 68 до 92 тысяч.

"По разным сценариям, в Украине до конца года, начиная с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек", - сообщали в KSE.

Напомним, что порог в 92 тысячи смертей от коронавируса Украина преодолела в середине декабря.

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