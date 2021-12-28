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Кількість смертей від коронавірусу в Україні перевищила 95 тисяч

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 08:43
Кількість смертей від коронавірусу в Україні перевищила 95 тисяч Фото: кількість смертей від коронавірусу в Україні перевищила 95 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу від коронавірусу померли 134 людини. Всього з початку пандемії зафіксували понад 95 тисяч летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, найбільше смертей від COVID за вчора зафіксували в Запорізькій області (24), Черкаській області (14), м. Києві (13) та Харківській області (12).

За минулий тиждень смертність від коронавірусу за добу складала:

  • 20 грудня - 346 смертей;
  • 21 грудня - 301;
  • 22 грудня - 275;
  • 23 грудня - 248;
  • 24 грудня - 268;
  • 25 грудня - 138;
  • 26 грудня - 133;
  • 27 грудня - 134.

Всього, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні, станом на сьогодні, зафіксовано 95 105 летальних випадків від коронавірусу.

Зазначимо, що за прогнозами Київської школи економіки (KSE) кількість смертей від COVID-19 до кінця цього року могла сягнути від 68 до 92 тисяч.

"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомляли в KSE.

Нагадаємо, що поріг у 92 тисячі смертей від коронавірусу Україна подолала в середині грудня.

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