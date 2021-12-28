Кількість смертей від коронавірусу в Україні перевищила 95 тисяч
В Україні за минулу добу від коронавірусу померли 134 людини. Всього з початку пандемії зафіксували понад 95 тисяч летальних випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Зокрема, найбільше смертей від COVID за вчора зафіксували в Запорізькій області (24), Черкаській області (14), м. Києві (13) та Харківській області (12).
За минулий тиждень смертність від коронавірусу за добу складала:
- 20 грудня - 346 смертей;
- 21 грудня - 301;
- 22 грудня - 275;
- 23 грудня - 248;
- 24 грудня - 268;
- 25 грудня - 138;
- 26 грудня - 133;
- 27 грудня - 134.
Всього, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні, станом на сьогодні, зафіксовано 95 105 летальних випадків від коронавірусу.
Зазначимо, що за прогнозами Київської школи економіки (KSE) кількість смертей від COVID-19 до кінця цього року могла сягнути від 68 до 92 тисяч.
"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомляли в KSE.
Нагадаємо, що поріг у 92 тисячі смертей від коронавірусу Україна подолала в середині грудня.