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В Украине умерли более 92 тысяч человек из-за коронавируса

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 09:10
В Украине умерли более 92 тысяч человек из-за коронавируса Фото: в Украине умерли более 92 тысяч человек из-за коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве сообщили о более 92 тысячах смертельных случаях из-за коронавируса за все время пандемии. А за сутки умерли 355 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За минувшие сутки умерли 355 человек. Больше всего смертельных случаев за 15 декабря в Днепропетровской области (41), Киеве (28), Киевской и Харьковской областях (по 25).

За последнюю неделю ситуация по смертям выглядит так:

  • за 14 декабря - 356,
  • за 13 декабря - 387,
  • за 12 декабря - 188,
  • за 11 декабря - 238,
  • за 10 декабря - 446,
  • за 9 декабря - 442,
  • за 8 декабря - 465.

В Минздраве сообщили, что за все время пандемии умерли 92 313 человека.

Напомним, ранее в Киевской школе экономики сообщили, что смертность от COVID продолжит снижаться, но есть риск повторной вспышки.

Также стало известно, что коронавирус занимает третье место среди причин смертности в Украине сразу после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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