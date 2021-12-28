Количество смертей от коронавируса в Украине превысило 95 тысяч

В частности, больше всего смертей от COVID за вчера зафиксировали в Запорожской области (24), Черкасской области (14), г. Киеве (13) и Харьковской области (12).

За прошедшую неделю смертность от коронавируса за сутки составляла:

20 декабря - 346 смертей;

21 декабря - 301;

22 декабря - 275;

23 декабря - 248;

24 декабря - 268;

25 декабря - 138;

26 декабря - 133;

27 декабря - 134.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, в Украине, по состоянию на сегодня, зафиксировано 95 105 летальных случаев от коронавируса.