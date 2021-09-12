Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине растет: Минздрав обновил данные
Фото: за субботу вакцинировали 75 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
За субботу, 11 сентября, в Украине 74 444 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 29 170 человек, полностью иммунизированы - 45 274 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
По данным министерства, в течение суток работали: 579 мобильных бригад, 1 722 пункта прививки; 383 центра вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу - 5 889 810 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 775 986 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.
Напомним, по состоянию на конец августа в Украине суммарно уже завезли 19,2 млн доз вакцин и поставки будут постоянно продолжаться.