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Кількість вакцинованих від COVID-19 в Україні зростає: МОЗ оновив дані

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Україна, Неділя 12 вересня 2021 08:53
Кількість вакцинованих від COVID-19 в Україні зростає: МОЗ оновив дані Фото: за суботу вакцинували 75 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За суботу, 11 вересня, в Україні 74 444 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 29 170 людей, повністю імунізовані - 45 274 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За даними міністерства, протягом доби працювали: 579 мобільних бригад, 1 722 пункти щеплення; 383 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 889 812 людей, з них отримали одну дозу - 5 889 810 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 665 796 щеплень.

Кількість вакцинованих від COVID-19 в Україні зростає: МОЗ оновив дані

Нагадаємо, станом на кінець серпня в Україну сумарно вже завезли 19,2 млн доз вакцин і поставки будуть постійно продовжуватися.

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