Кількість вакцинованих від COVID за добу в Україні впала двічі

Фото: кількість вакцинованих проти COVID за добу в Україні впала двічі (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні за минулу добу проти коронавірусу було зроблено 152 тисячі щеплень. Що менше майже вдвічі у порівнянні з попереднім днем (311 316).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу Вчора проти COVID було вакциновано 152 321 людину. З яких першу дозу вакцини отримали 49 760 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 102 561 людина. Загалом в Україні Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 805 746 людей. З них отримали одну дозу вакцини - 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 763 865. У загальній кількості в Україні проведено 22 569 609 щеплень. У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.