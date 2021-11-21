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Кількість вакцинованих від COVID за добу в Україні впала двічі

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Україна, Неділя 21 листопада 2021 09:11
Кількість вакцинованих від COVID за добу в Україні впала двічі Фото: кількість вакцинованих проти COVID за добу в Україні впала двічі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу проти коронавірусу було зроблено 152 тисячі щеплень. Що менше майже вдвічі у порівнянні з попереднім днем (311 316).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора проти COVID було вакциновано 152 321 людину.

З яких першу дозу вакцини отримали 49 760 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 102 561 людина.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 805 746 людей.

З них отримали одну дозу вакцини - 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 763 865.

У загальній кількості в Україні проведено 22 569 609 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні третій день поспіль реєструють більше видужалих, ніж хворих на коронавірус, зокрема, станом на сьогодні, зафіксовано 10 635 хворих та 14 450 одужалих.

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