Кількість вакцинованих від COVID за добу в Україні впала двічі
В Україні за минулу добу проти коронавірусу було зроблено 152 тисячі щеплень. Що менше майже вдвічі у порівнянні з попереднім днем (311 316).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
Вчора проти COVID було вакциновано 152 321 людину.
З яких першу дозу вакцини отримали 49 760 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 102 561 людина.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 805 746 людей.
З них отримали одну дозу вакцини - 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 763 865.
У загальній кількості в Україні проведено 22 569 609 щеплень.
У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.
Нагадаємо, що в Україні третій день поспіль реєструють більше видужалих, ніж хворих на коронавірус, зокрема, станом на сьогодні, зафіксовано 10 635 хворих та 14 450 одужалих.